Luca Onestini entrando nella Casa del Grande Fratello Vip non ha certamente conquistato il pubblico (in Spagna, invece, era molto amato). Antonino Spinalbese, per esempio, continua a giudicare il concorrente un vero “furbacchione” e non perde occasione per stuzzicarlo.

Il fratello di Onestini attacca Antonino dopo gli sfottò al GF Vip

Durante la diretta andata in onda ieri, Signorini ha mostrato un filmato in cui Antonino prende le difese di Nikita e fa delle osservazioni sull’atteggiamento di Luca:

Luca ha cercato di sminuire Nikita ma ha fatto una pessima figura. Lo trovo immaturo, superficiale… un ragazzino sciocco.

Queste parole non sono per niente piaciute a Gianmarco Onestini che è esploso su Twitter:

Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai.