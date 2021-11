Francesco, il fratello minore di Gianmaria Antinolfi (di cui vi abbiamo già parlato), ha svelato cosa ne pensa dell’atteggiamento di Sophie Codegoni e Soleil Sorge, dopo le ultime dinamiche del Grande Fratello Vip.

Il fratello di Gianmaria attacca Soleil, Sophie e Alex Belli

Gianmaria è entrato come il “latin lover” della situazione ma, dentro la Casa del GF Vip, sembra tutt’altro: “speriamo che si svegli. Lui è una persona riservata, carbura piano. La fama da sciupafemmine ha creato troppe aspettative”, ha commentato Francesco.

Il fratello di Gianmaria ha aggiunto:

Tra Soleil, Sophie e Greta chi è la ragazza più adatta a mio fratello? Quando l’ho visto gli avrei consigliato Soleil. Nonostante le cose parole forti hanno avuto una bella relazione. Sophie non è stato nulla e Greta va ridimensionata fuori dal GF Vip. Tra le tre ti dico nessuna anche se mi spiace per Soleil… non si possono tollerare gli atteggiamenti che ha avuto.

Accuse forti e reati. Chiamare stalker mio fratello… io ho i nervi a fior di pelle sia con Soleil che con Sophie e lui non si può difendere perché non sa tutte le cose.

Ed in merito ai post-it che Gianmaria ha scritto a Sophie:

Si è trovato di fronte persone cattive che ti prendono in giro, tipo quando ha scritto i bigliettini a Sophie. Se lei avesse valutato da sola i post-it li avrebbe giudicati diversamente. Aveva vicino Alex Belli che lo ridicolizzava… Gianmaria è una persona spontanea e carina.

Il ragazzo ha concluso: