Altro giro altra polemica nella Casa del Grande Fratello Vip. Questa volta la protagonista dello scivolone è stata la fan di Salvini, l’ex Pupa Francesca Cipriani che ha suggerito ai vipponi di non prendere come esempio la Cina perché lì mangiano cani e gatti (“L’ho visto in un servizio delle Iene”).

Pronta la replica di Soleil Sorge che ha invitato la coinquilina a non criticare in maniera tanto dispregiativa una cultura diversa dalla nostra, cibo compreso:

Ma di cosa stai parlando Francesca? Senza offesa… non si giudica il cibo di un’altra cultura. I cani ed i gatti è un’altra cosa, io personalmente non lo farei mai ma non bisogna giudicare. E’ tremendo quello. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e non puoi dire che siano un buon esempio.

A parte il mangiare cani e gatti, che per noi sono animali domestici, ed è tremendo ma è altrettanto terribile come vengono uccise delle mucche e altri animali che noi mangiamo qui. Scusatemi ma mi dispiace veramente che giudichiate così un’altra cultura.

Non puoi capire ciò che mangi tu ma non quello che mangiano gli altri. La crudeltà verso gli animali… certo ma lei ha detto: ‘Non prendiamoli come esempio perché lì mangiano cani e gatti’. Non si dice una cosa del genere. Non è corretto giudicare il cibo. Stavamo parlando di mangiare zampe di gallina in questi casi come si mangiano insetti…