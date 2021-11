Clarissa Selassiè è svenuta al GF Vip? Malore per la principessa: ecco cosa sarebbe successo – VIDEO

Clarissa Selassiè si è sentita male al Grande Fratello Vip. Cosa è accaduto di preciso? Purtroppo, come sempre in questi casi, la regia del reality show ha censurato tutto senza far capire al telespettatore cosa stesse succedendo.

Clarissa Selassiè è svenuta al GF Vip? Malore in Casa

Da quello che si è potuto comprendere, la più piccola delle sorelle Selassiè avrebbe avuto un abbassamento della pressione sanguigna per via del ciclo. Secondo i miei amici di Twitter, infatti, Clarissa sarebbe svenuta e avrebbe sbattuto anche da qualche parte.

Successivamente sarebbe anche scoppiata a piangere dallo spavento (e pure perché si è fatta male cadendo). Nel video cje vi riportiamo a seguire, si vede solamente Katia allarmata e le urla in sottofondo della giovane concorrente del GF Vip.

Ecco il VIDEO in questione.

Qualcuno ha capito cosa è successo a Clarissa?

La regia censura tutto che palle #gfvip pic.twitter.com/btzth3k7ho — (@frances06455734) November 10, 2021

Credo sia svenuta — memedesima (@zhuuucii) November 10, 2021