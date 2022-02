Da poco più di 24 ore non si parla d’altro: Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno per separare? La coppia è in crisi nera? Tutti i portali web di gossip ed i principali quotidiani hanno ripreso il pettegolezzo partito da Dagospia.

Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi

Nel corso della giornata si è scomodato anche il Corriere della Sera con tutta una serie di dettagli, come i presunti motivi dell’ancora presunta crisi tra Ilary Blasi e Totti. Si è parlato di presunto flirt e di un nuovo presunto innamoramento da parte dell’ex Capitano della Roma.

A tal proposito sarebbe uscita anche una presunta fiamma di Totti con tanto di nome e foto. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò?

Flebili segnali di smentita erano già arrivati da parte della conduttrice la quale aveva reagito con una linguaccia sui social. In serata Ilary si è fatta vedere al ristorante con i figli e il marito. Poi è giunta la smentita definitiva da parte di Francesco (video in apertura):

Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, ed i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.

Di fake news aveva parlato anche il Corriere della Sera riprendendo persone vicine alla coppia. Ed a quanto pare sarebbe proprio così.