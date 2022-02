E mentre Ilary Blasi reagisce al gossip facendo una linguaccia, La Repubblica condivide un nuovo focus facendo pure il nome della presunta nuova fiamma di Francesco Totti: tale Noemi Bocchi.

Chi è Noemi Bocchi, la presunta fiamma di Francesco Totti (è uguale ad Ilary)

Se certi amori finiscono, non servono giri immensi per capire cosa c’è dietro: basta guardare due file più in alto. Dove è seduta lei, a distanza di sicurezza da Francesco Totti. Non sufficiente per chi sa. All’Olimpico c’è anche Noemi, bellissima, bionda, capelli lunghi e lisci: era allo stadio quando l’ex capitano era sugli spalti per Roma-Genoa. Un segnale che il rapporto tra i due è molto stretto.

Questo scrive La Repubblica condividendo una foto (che postiamo sotto) dove compare Totti e la “famosa” Noemi alcune file indietro.

Il quotidiano prosegue:

La passione del calcio di Noemi, laureata in economia, non è improvvisa: l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Una squadra dilettanti, con giovanili elite. Quanto sia appassionata o quanto sia tifosa della Roma non si sa. Anche il Padel è una passione di Noemi. E che Totti abbia una passione sfrenata per questo sport non è un caso.

Il giornale continua svelando alcuni (presunti) retroscena:

La storia tra i due è iniziata mesi fa. Era rimasta nascosta, ma in città è stata svelata ed è iniziata a circolare quando lei è scappata all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio, da una festa. Per andare da Totti che aveva avuto un incidente in macchina.

Cosa ci sarà di vero in questa indiscrezione?