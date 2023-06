Nel giorno in cui ci lascia Silvio Berlusconi, anche il mondo del cinema è a lutto in seguito alla morte di Francesco Nuti. Il noto attore, da tempo lontano dalle scene per motivi di salute, aveva 68 anni. A dare il triste annuncio, come scrive La Nazione, è stata la figlia Ginevra insieme alla famiglia che hanno voluto ringraziare con affetto il personale medico e sanitario che si è preso cura del proprio caro durante il lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

Morto Francesco Nuti

La data e il luogo dei funerali di Francesco Nuti non sono ancora stati resi noti. La notizia è giunta nel pomeriggio di oggi. Ad aggiungere ulteriori dettagli ci ha pensato Il Messaggero secondo il quale Nuti è morto questa mattina a Roma presso la casa di cura dove era da tempo ricoverato.

Nel 2006 il popolare attore toscano, entrato nell’immaginario collettivo per una serie di pellicole di successo (prima dei flop), rimase vittima di un grave incidente domestico che ne compromise in maniera importante la sua salute. In seguito ad una brutta caduta dalle scale ebbe un ematoma cranico e finì in coma per 4 mesi con gravi danni neurologici e la perdita di parte delle sue capacità motorie.

Le sue condizioni purtroppo peggiorarono col passare del tempo; Nuti perse quasi del tutto l’uso della parola ed era ormai costretto su una sedia a rotelle.

Per lungo tempo le condizioni di salute dell’attore, regista e produttore rimasero avvolte nel mistero, almeno fino al 2008, quando fu dimesso dall’ospedale. Anche in seguito però le sue condizioni non migliorarono. La prima apparizione pubblica post incidente risale al 2010.

Una lunga carriera – ma al tempo stesso interrotta prematuramente – quella di Francesco Nuti, iniziata alla fine degli anni ’70 con il cabaret. Poi l’approdo al cinema ed una serie di importanti pellicole: da Madonna che silenzio c’è stasera, dell’82, a Io, Chiara e lo Scuro con il quale Nuti conquista un David di Donatello, il Nastro d’argento come migliore attore protagonista e il Globo d’oro come Miglior attore rivelazione. E poi ancora Casablanca, Casablanca (1985) con il quale vince il secondo David come migliore attore e il premio come miglior regista esordiente al Festival internazionale del cinema di San Sebastián, Tutta colpa del paradiso (1985), Stregati (1986), Caruso Pascoski (di padre polacco) (1988), Willy Signori e vengo da lontano (1989), Donne con le gonne (1991).