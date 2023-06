In seguito alla notizie della morte di Silvio Berlusconi cambia anche la programmazione Mediaset e Rai: scopriamo a seguire quali sono tutte le variazioni di oggi 12 giugno, con riferimento soprattutto alla prima serata odierna.

Programmazione Mediaset e Rai: come cambia dopo la morte di Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni, ha portato ad alcune importanti variazioni in tv, sia in Rai che ovviamente in Mediaset (ma non solo). Ecco come cambia la programmazione televisiva per oggi 12 giugno 2023.

Rai 1: oltre ad essere saltata la diretta di UnoMattina – e delle successive trasmissioni – è saltato l’esordio di Camper in programma per oggi. Nel pomeriggio previsto un secondo speciale del Tg1 al posto di Sei Sorelle. Nella prima serata, dalle 20.40, in onda lo Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa subito dopo Cinque Minuti.

Su Rai2 e Rai3 tra uno speciale e un altro cambia la scaletta dei programmi incentrati ora sulla morte del leader di Forza Italia.

Canale 5: dopo la commozione di Federica Panicucci sul finale di Mattino Cinque e che ha lasciato il posto allo speciale del TG5, lo speciale andrà avanti anche su Rete 4 e Tgcom24 fino alle 18.25, per poi riprendere dalle 20 a mezzanotte.

Importanti variazioni soprattutto sulle reti Mediaset: sulla rete ammiraglia, in particolare, saltano le soap opera e Isola dei Famosi in prima serata, mentre in preserale slitta la partenza di Caduta Libera; al suo posto il film Black Beauty – Una storia di coraggio.

Cambia la programmazione anche su Italia 1 dove in prima serata al posto della prima visione di White Elephant – Codice criminale, andrà in onda Il mio amico Nanuk e a seguire La piccola principessa.

Variazioni previste, infine, anche su La7: in prima serata salta Yellowstone; al suo posto lo speciale I Mille Volti di Berlusconi condotto da Enrico Mentana.