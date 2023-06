Chi sono tutte le mogli di Silvio Berlusconi, l’ex premier morto oggi a 86 anni? Il leader di Forza Italia si è sposato tre volte e dai primi due matrimoni ha avuto cinque figli, che lo hanno reso nonno e bisnonno. La prima è stata Carla Elvira dall’Oglio, dalla quale sono nati Marina e Pier Silvio; a seguire Veronica Lario, che lo ha reso padre di Barbara, Eleonora e Luigi. L’ultima moglie è Marta Fascina, attuale compagna e con la quale Berlusconi si era unito poco più di un anno fa.

Tutte le mogli di Silvio Berlusconi

In seguito alla notizia della morte di Silvio Berlusconi, i riflettori si sono inevitabilmente accesi sulla sua vita privata. Tre, in tutto, le mogli che ha avuto nel corso della sua vita, anche se in tanti ricorderanno il lungo fidanzamento con Francesca Pascale, oggi moglie di Paola Turci, e che ha preceduto la relazione con l’attuale compagna.

Il primo dei tre matrimoni di Silvio Berlusconi si celebrò nel 1965 con Carla Elvira Dall’Oglio, con la quale era stato fidanzato per un anno. La donna aveva all’epoca 24 anni e lo rese padre per la prima volta. Dal loro matrimonio nacquero i primi due figli, Marina e Pier Silvio Berlusconi. La relazione però fu destinata a chiudersi dopo 20 anni.

La seconda moglie di Silvio Berlusconi è stata Veronica Lario, conosciuta negli anni Ottanta durante il matrimonio con Carla Elvira Dall’Oglio. Galeotto fu uno spettacolo teatrale. Il matrimonio tra la donna ed attrice e Berlusconi fu celebrato nel dicembre 1990, con rito civile. Dalla loro unione vennero alla luce altri tre figli, ma fu poi destinata a chiudersi nel 2009.

Nel 2012 Berlusconi ufficializzò il fidanzamento con Francesca Pascale, incontrata per la prima volta nel 2006. Al Cavaliere si dichiarò dopo la sua separazione dalla Lario. I due non si sono mai sposati ma hanno avuto una lunga relazione durata 8 anni, fino al 2020, quando giunse al capolinea. Attualmente la Pascale è moglie della cantante Paola Turci.

Dopo la fine della relazione con Francesca Pascale, Berlusconi ha conosciuto Marta Fascina, attuale compagna e colei che è rimasta al suo fianco fino alla fine. La coppia nel marzo del 2022, si è unita civilmente a Villa Gernetto. Non fu un vero e proprio matrimonio ma più che altro una grande festa per celebrare il loro amore.