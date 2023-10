Fiordaliso vuole tirare una “padellata” ad una inquilina: “Ma va a ca*are!”

Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello gli animi si sono abbastanza accesi e gli intenti iniziali di portare in onda un’edizione meno trash delle precedenti, sarebbero andati a farsi benedire. Ne sa qualcosa Fiordaliso, che dopo avere pronunciato la N-word senza alcuna conseguenza, ne ha approfittato per mandare a quel paese in modo alquanto colorito una sua inquilina.

Fiordaliso e la padellata a Grecia Colmenares

A finire nel mirino di Fiordaliso è stata Grecia Colmenares. Dopo una nuova lite con Beatrice, la cantante si è scagliata contro l’attrice venezuelana, rea forse di essere sua amica nel reality. Tutto si sarebbe consumato al culmine di una discussione nel corso della quale la Luzzi ha accusato Fiordaliso e Rosy Chin di essere false con Vittorio.

In quel frangente è arrivata Grecia, la quale si è diretta a parlare con Ciro venendo però presa di mira, senza motivo, dalla cantante:

E’ arrivata l’altra. Le due attrici, ma a va a ca*are Grecia, va a ca*are!

Successivamente, non sentendosi presa in considerazione da Grecia, Fiordaliso ha continuato ad attaccarla anche con Rosy e Jill e mentre si trovava in giardino ha proseguito con la sua invettiva:

Quell’altra ventiquattrore su ventiquattro… ci avevo voglia di tirarle una padellata a quell’altra.

A dirsi dalla sua parte (ma non avevamo dubbi), anche Jill Cooper:

Eh beh certo, perché stava là origliando anche lei […] Vinceranno loro (Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, ndr).

La Cooper, infatti, sarebbe ben consapevole dell’apprezzamento che entrambe le attrici avrebbero fuori dalla Casa del GF, ma non sembrerebbe preoccuparsene.