Jill Cooper accusa Beatrice di bullismo: cosa ne pensa Fiordaliso

Beatrice Luzzi vittima o carnefice? Sicuramente protagonista indiscussa di questo Grande Fratello, che finora ha mantenuto in piedi, anche in maniera indiretta, con dinamiche relative alla sua storia (ormai al capolinea) con Garibaldi, ma anche per gli scontri in Casa. Sin dall’inizio, infatti, non è stata ben vista dai suoi inquilini, ma questo ha portato a farla amare sempre di più fuori dal reality.

Jill Cooper, ecco cosa pensa di Beatrice Luzzi

Il pubblico da casa l’adora, tanto da premiarla ad ogni televoto. I suoi inquilini, invece, la considerano spesso falsa, manipolatrice e qualcuno ha persino messo in discussione il suo ruolo di madre, smentito dal figlio intervenuto nel corso dell’ultima diretta.

Adesso, a dire la sua attaccando ancora una volta l’ex attrice di Vivere è stata anche l’ultima entrata, Jill Cooper, che è arrivata persino ad accusare Beatrice di bullismo:

Io non posso essere bullizzata, mi dispiace. Perché quello che sta succedendo è una persona che sta bullizzando la casa. Mi dispiace ma è così. E’ brava poi, perchè tutti la vedono come una vera vittima.

A quel punto Mirko avrebbe messo in guardia i presenti: “Occhio ragà”, ma Fiordaliso, a sorpresa, ha reagito con un: “E’ vero!”.