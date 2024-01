Il caso di Giovanna Pedretti continua ad essere al centro dell’attenzione e in queste ore è giunto anche lo sfogo via social da parte della figlia 28enne, che ha puntato il dito contro Selvaggia Lucarelli. E’ quanto riportato dal Corriere della Sera nell’edizione online milanese.

Questa mattina, con una Storia su Instagram, dal suo profilo privato (lo screen è stato reso noto dal CorSera) Fiorina D’Avino, la figlia di Giovanna Pedretti, la 59enne ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano trovata senza vita dopo il caso della recensione al suo locale, ha voluto rendere noto un suo durissimo sfogo:

L’accanirsi è pericoloso. Grazie cara “signora” per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima.