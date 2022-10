Soraia Ceruti, dopo la lite tra il fidanzato Luca Salatino e Cristina Quaranta nella Casa del Grande Fratello Vip, ha voluto fare delle precisazioni online, rispondendo proprio all’ex ragazza di Non è La Rai e lanciando anche una frecciatina ad Elenoire Ferruzzi.

Come ben sapete, Cristina Quaranta ha invitato Luca Salatino a ridimensionarsi dopo un massaggio ricevuto da Nikita Pelizon che avrebbe potuto indispettire la sua fidanzata fuori dalla Casa.

Soraia, ha precisato di avere le idee molto chiare:

Io sempre muta. Ho 28 anni e non 10. Riesco a capire la differenza tra un messaggio con malizia e un messaggio fatto con totale purezza. Cara 40, i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento sia stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per colpire Luca perché ormai avete capito che è molto amato. Elenoire fai ridere, giuro. I tuoi commenti mi fanno volare. Questo è quello che passa fuori, non altro.