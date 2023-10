Federico Fashion Style è pronto a vuotare il sacco, ospite di Belve, al cospetto di Francesca Fagnani. Il tema è ovviamente quello della sua omosessualità: il celebre parrucchiere dei Vip ha rivelato se la sua ex moglie ne fosse stata mai realmente al corrente.

Questa sera, su Rai2, Federico Fashion Style avrà modo di rispondere alle irriverenti domande di Francesca Fagnani e rispetto alla “scoperta” della sua omosessualità da parte dell’ex moglie, il parrucchiere ha replicato alla conduttrice:

Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… ma magari forse stava bene anche a lei.

Ma quando ha capito di essere gay? Federico in merito è stato sincero:

Nel corso della sua vita Federico Fashion Style ha dovuto anche affrontare i problemi alimentari, soprattutto durante l’adolescenza:

Poi il rapporto con l’amata figlia, rispetto alla quale ha precisato:

Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei.