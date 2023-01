Federico Fashion Style: “Sono gay”, perché lo ha detto solo ora e come ha reagito la ex Letizia Porcu

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è tornato a Verissimo a distanza di poco tempo dalla fine della relazione con Letizia Porcu, madre di sua figlia. Oggi però la sua presenza alla trasmissione di Canale 5 è stata “rivelatrice”: “Mi sento di dover dire la verità. Letizia lo sapeva da tre anni ed è rimasta a casa con me”.

Federico Fashion Style fa coming out e spiega perché dice solo oggi di essere gay

Federico Fashion Style ha ammesso di essere gay dopo la separazione dalla ex compagna Letizia Porcu ed ha scelto proprio la trasmissione Verissimo per farlo:

Io tre anni fa sono andato da Letizia dicendole che non potevo darle quello che desiderava. Le ho detto ‘Io credo di amare una persona del mio stesso sesso’. Una nella vita ci nasce, non si diventa. Ho sempre vissuto con l’idea di mamma e papà e mi faceva strano questa mia tendenza per l’altro sesso e cercavo di nasconderla. Poi tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione con un uomo e mi sono chiesto perchè avrei dovuto continuare a far male a lei e ne ho parlato con lei.

Ma come mai ha deciso di tenerlo finora nascosto?

Io non ho mai mentito sulla mia sessualità, ho sempre voluto preservare mia figlia. Avrei voluto essere io a dirglielo. Io non ho mai avuto una vita parallela. Come io ho avuto tante esperienze in questi tre anni, anche lei ha avuto tantissime esperienze in questi anni, ma a differenza mia lei non mi ha detto nulla.

Lauri ha spiegato come si sente oggi, dopo questa ‘rivelazione’:

Io mi sento veramente sereno a dire questa cosa ed anche a mia figlia le direi di non fare l’errore di papà, perchè tenersi una cosa dentro di sé, nasconderlo… io mi sento libero e sereno ma anche prima lo ero.

Ed ha spiegato come l’hanno presa in famiglia:

Credo che ad un genitore non bisogna neanche dirlo perché se ne accorge. Tempo fa gliel’ho detto a mamma e papà e mi hanno detto che sono felici e che vogliono solo la mia felicità. Avevo paura perché mio padre è un po’ all’antica ma alla fine proprio lui ha capito che vedere felice un figlio non ha una sessualità. Mio fratello mi dà la forza… io me ne sono sempre fregato. Alla fine non è né una malattia nè una cosa che fai del male… Se l’ho tenuto molto riservato è stato solo per mia figlia perché volevo dirglielo io in prima persona.

In questo momento mi sento un po’ adolescente e voglio fare tutto quello che non ho fatto prima. Non sono casto da tre anni ma prima di una frequentazione voglio farla fatta bene, in questo momento non c’è l’amore.

Federico ha spiegato che la sua ex Letizia già era a conoscenza di tutto perché era stato lui a dirglielo tre anni fa, decidendo comunque di restare al suo fianco: “Forse le faceva comodo la situazione?”, ha però insinuato il dubbio Lauri, spiegando che i rapporti tra loro attualmente non sarebbero particolarmente sereni. “Io l’ho tenuto nascosto per preservare mia figlia, lei dopo un mese e mezzo dalla separazione ha svelato di avere un nuovo compagno”.