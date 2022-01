Sonia Bruganelli ha fatto perdere le staffe al nutrito fandom di Jessica Selassiè: per quale motivo? Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, l’opinionista ha cliccato “like” ad alcuni commenti che non sono piaciuti agli amici della rete.

Dopo la valutazione di Sonia che, nel corso della diretta, ha invitato Barù a provarci con Soleil, è arrivato pure il colpo di scena nel corso delle nomination. Ed infatti Jessica ha nominato il nipote di Costantino Della Gherardesca: “Perché sono una provocatrice”, ha affermato dopo la chiusura dell’appuntamento.

Quello che ha fatto infuriare i fan di Jessica sarebbero i “mi piace” che l’opinionista del GF Vip avrebbe messo ad alcuni pareri di Twitter che tiravano in ballo proprio le dinamiche della diretta parlando di “branco” che avrebbe nominato Barù solo perché l’opinionista l’avrebbe spinto a provarci con Soleil.

Ecco alcuni tweet.

Comunque Sonia proprio non la sopporta Jessica. #jeru pic.twitter.com/IBGnT9F3Jh

Sentite questo video parla chiaro. PALESEMENTE a J ha dato fastidio la motivazione di Sonia e c’è rimasta male per la risposta di Barú. Questi 2 devono solo parlare e chiarirsi sennò la nave affonda E SOPRATTUTTO SMETTERLA con le battutine. #jerù #gfvip #jessvip pic.twitter.com/rA9srww8Hs

Io ancora ferma all’immunità di Sonia, voto Soleil perché sono bimba di Baru

Non troverò mai senso a questa cosa, ma ovviamente fa una figura dietro l’altra e non sanno più a cosa attaccarsi per tenerla dentro #jerù #gfvip

— aries♈ (@aleccx98) January 25, 2022