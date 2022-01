Alessandro Basciano, dopo aver promesso di non dormire più con Sophie Codegoni tirando in ballo – addirittura – il figlio, ha chiesto un prete nella Casa del Grande Fratello Vip per confessarsi in modo da rompere il giuramento senza sentirsi troppo in colpa.

Alessandro e Sophie “rompono” il giuramento: ecco l’idea “geniale”

In queste ore Basciano ha escogitato un piano per liberarsi del suo giuramento e tornare a dormire tra le braccia della sua fidanzata.

Alessandro e Sophie, prima di incominciare a coccolarsi, hanno incominciato a pregare per liberarsi del senso di colpa.

Questa nuova reazione ha suscitato, ancora una volta, l’ironia della rete che ha commentato la nuova “idea” dell’american smile.

Uso questa foto di Sophie e Alessandro per pregare che Jessica si svegli diversamente stamattina o che Piera faccia di nuovo il miracolo #jeru pic.twitter.com/eWAQv6DJjn — Gabriella (@bag552) January 25, 2022

Alcuni tweet sulla coppia del GF Vip

Tieniti stretto chi ti viene a cercare dopo ogni discussione, perché vuol dire che gli importa più di te che del suo orgoglio#basciagoni #GFVIP pic.twitter.com/2Ot7YmnEXW — sidorela (@sidorel37236776) January 25, 2022