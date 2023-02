Oriana Marzoli, stanca delle urla fuori che l’hanno messa in guardia su Nicole Murgia, ha voluto precisare le cose in attesa della puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5.

Sinceramente se vengono tante volte qua a urlare questa cosa mi sta cominciando a dare un po’ di fastidio, ok? Hai capito che cosa e su chi? Ok. Io non faccio niente perché non voglio arrivare a quel punto ma se arrivo faccio il casino…

Hai capito quello che ti dico, no? È sempre la stessa cosa, sempre la stessa frase e non cambia.

Una volta va bene, la seconda va bene, la terza sto zitta e non dico niente… e alla quarta volta mi gira un po’. E’ una cosa che non esiste? Non lo so. A me adesso non mi cambi il pensiero che ho perché è un pensiero che ho… se vuoi lo dico ma figurati, peggio per te, non per me.