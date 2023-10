Alla vigilia della seconda puntata di Che tempo che fa, il conduttore Fabio Fazio è stato ospite di Fedez e Mr. Marra in una puntata del podcast Muschio Selvaggio. Tra i tanti argomenti non sono mancate le dichiarazioni sul programma storico da lui condotto e che da Rai3 è passato al Nove.

Fabio Fazio commenta gli ascolti di Che tempo che fa

Fabio Fazio da Fedez ha commentato l’ottimo esordio di Che tempo che fa, in onda sul Nove, ed in merito agli ascolti ha ironizzato:

Ho gioito… un attimo, il 10% è un risultato insperato… sarebbe stato peggio fare un terzo. Adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!

Poi ha commentato anche la sua uscita di scena dalla Rai ed ha approfittato per lanciare una bordata a Salvini:

Non ho mai detto che mi hanno cacciato, è chiaro che quando stai 40 anni in un posto è come una casa e quando ti dicono che l’affitto non si rinnova, un po’ di spaesamento c’è. Le motivazioni solide le avevo avute negli anni precedenti, c’erano molti post di Salvini che mi riguardavano… Ma sono sicuro che lui mi voleva, sono sicuro di questa cosa, voleva me e Fedez a tutti i costi e Saviano pure!

Ospiti seconda puntata del 22 ottobre

Ma in occasione della seconda puntata del 22 ottobre, chi saranno gli ospiti? La lista è come sempre molto ampia: il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Patrick Zaki, in occasione dell’uscita del suo libro in cui ripercorre l’orrore dei 22 mesi di prigionia trascorsi in Egitto. E poi, l’attrice Paola Cortellesi, Tommaso Paradiso, Flavio Caroli, Roberto Burioni, Concita De Gregorio, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini, Daniele Raineri, Frank Matano, Paolo Jannacci, Simona Ventura, Gianni Fantoni, Aurelio Ponzoni in arte Cochi, Nicola Bartolini.