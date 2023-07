Emergono interessanti retroscena sulla trattativa tra la Rai e Fabio Fazio per la gestione delle pagine social di Che tempo che fa. I profili social nei giorni scorsi hanno subito delle importanti novità, trasformandosi in dei veri e propri archivi di proprietà della Rai che ne ha assunto il logo.

Che tempo che fa e la trattativa per i profili social

Dopo un articolo di Fanpage, la Rai ha replicato con un comunicato ufficiale in cui annunciava il blocco delle pagine social legate a Che tempo che fa. Se, infatti, quella Instagram continua a vivere con il loro Rai, i profili Twitter e Facebook del programma non sarebbero più raggiungibili. Accadrà lo stesso anche per Instagram?

Secondo le indiscrezioni raccolte anche da TvBlog.it, pare che ci sia stata fino a qualche giorno fa una trattativa tra Rai e Officina, la società che si occupa della produzione del talk show diretto e condotto da Fabio Fazio e che da settembre andrà in onda su Nove e non più su Rai3.

In merito alla presunta trattativa, ecco cosa ha raccontato il blog televisivo:

Secondo quanto si apprende la trattativa fra le due società sarebbe naufragata per un’offerta inadeguata da parte di Officina. Le pagine social infatti di Che tempo che fa di proprietà Rai, si dice varrebbero almeno un milione di euro. Una valutazione questa figlia del numero di followers che ne fanno parte. L’offerta fatta da Officina a Rai per rilevarle sarebbe stata molto inferiore. Ci sarebbero state offerte successive, ma le parti erano comunque molto distanti.

Secondo le indiscrezioni giornalistiche raccolte, si parla di offerte tra i 20 ed i 30 mila euro, ben distanti ciò dal reale valore.

Fonti vicine a viale Mazzini dicono inoltre che non è che la Rai volesse un milione di euro. Ma l’offerta di Officina si dice non fosse davvero adeguata. La trattativa quindi sarebbe naufragata.

A questo punto Fazio avrebbe deciso di fermare la trattativa e Rai di conseguenza avrebbe deciso di procedere con il blocco dei suddetti profili. Il nuovo Che tempo che fa, dunque, riparte da zero anche sui social. Una rivoluzione totale che vedrà Fazio e tutta la sua squadra rimettersi alla prova in maniera totale.