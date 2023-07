Nelle ultime ore è esploso un nuovo ‘caso’ strettamente connesso al programma Che tempo che fa. Come sappiamo, da settembre la trasmissione storica di Fazio Fazio non andrà più in onda su Rai3. Nei giorni scorsi, intanto, i profili social della trasmissione (Facebook, Instagram e Twitter, non Tik Tok) così come li conoscevamo, sono stati ‘chiusi’. Il loro aspetto è decisamente cambiato: niente foto di Fabio Fazio, logo Rai e cambio della bio: “CTCF Rai – Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023”.

Che tempo che fa e il caso dei profili social: che sta succedendo

Ebbene, il profilo Instagram di Che tempo che fa si è trasformato in una sorta di archivio video. Questo ha fatto esplodere un caso soprattutto perché ha segnato, di fatto, una rottura definitiva tra Fazio e l’azienda pubblica della quale ha fatto parte per tanti anni. La risposta di Fazio non si è fatta attendere.

La prima ad intervenire è stata Filippa Lagerback che su Instagram si è chiesta in tono critico a cosa servisse una pagina d’archivio che sarebbe rimasta inattiva. Anche Fabio Fazio ha dimostrato di pensarla nello stesso modo, condividendo la considerazione della collega (che ritroveremo con lui e Littizzetto su Nove).

Nel frattempo, Fanpage.it ha appreso che la società di Fazio avrebbe avanzato una proposta di acquisto dei profili social alla Rai, ma quest’ultima avrebbe rifiutato. Non si esclude, tuttavia, che all’inizio della prossima settimana possa giungere una soluzione:

Stando a quanto apprende Fanpage.it, il dialogo tra le parti proseguiva da diverse settimane. Da una parte Fabio Fazio e Banijay (che ha acquisito anni fa il 50% di L’Officina, società di proprietà del conduttore) avrebbero fatto diversi tentativi per richiedere la gestione delle pagine. Tentativi tutti respinti dal servizio pubblico che, come rimarcato in un comunicato stampa, ritiene le pagine di sua proprietà, anche perché costruite con materiale video dell’azienda. Cedere le pagine a titolo gratuito a un privato sarebbe un autogol, ma anche un’ingenuità che porta con sé un rischio di danno erariale. Ma le pagine si potrebbero eventualmente acquistare e una proposta economica da parte di L’Officina e Banijay sarebbe effettivamente arrivata, giudicata però insufficiente dalla Rai.

Ma non è tutto, poiché la Rai ha successivamente annunciato la chiusura delle pagine social di Che tempo che fa:

[…] Rai che attraverso un comunicato di risposta a un articolo di Fanpage.it dichiara che procederà alla chiusura delle pagine, ritenendole appunto di sua proprietà. Scelta su cui si potrebbe discutere, perché se è vero che la gestione e conversione di account di questo tipo richiederebbe un’operazione editoriale specifica e affatto semplice, viene da chiedersi se chiudere gli account non rappresenti a sua volta una totale dispersione di un patrimonio non da poco.