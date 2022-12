“Fa la scema con Andrea”, Donnamaria chiude con Antonella al GF Vip

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si è definitivamente conclusa? A quanto pare la risposta è sì. Per colpa delle continue litigate, l’aspirante trapper ha deciso di mettere un punto alla relazione.

Donnamaria ha parlato con gli altri coinquilini sperando di non cedere di nuovo e di riuscire a chiudere definitivamente questa relazione dalla vibes tossiche. La coppia ha cercato in più di una occasione di lasciarsi ma poi, dopo svariati tira e molla, sono sempre tornati sempre insieme.

Questa volta però, sembra che qualcosa sia cambiato. Nel parlare con Dana Saber, Donnamaria ha sottolineato come il comportamento della sua ex schermitrice non sia giustificabile:

Io non ho avuto niente con Oriana, non hanno visto clip dove mi ci struscio, e gli dico peccato che non ci hai provato con me invece che con Antonino, te la sei giocata male, quindi è inutile che continua a paragonare Oriana ad Antonino non è la stessa cosa, se lei non lo capisce, sti cazz*. Non mi venisse a fare la scena, oggi sarebbero due mesi, poi quando litighiamo da lì e inizia a fare la scema con Andrea.

Il discorso è fare una cosa apposta per farmi rosicare, e lei che cosa fa? Va da un altro uomo, a fare la carina, ad abbracciarlo, ma che hai 12 anni? Se ci dovessi ritornare sarebbe per un’estrema debolezza, ed è una cosa che io non voglio fare, perché mi sono rotto il ca**o di farmi prendere in giro così da una ragazzina.