Donnamaria e Antonella verso la fine: “Ecco perché mi sono allontanato”

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ai ferri conti. La coppia del Grande Fratello Vip sui social è stata soprannominata “Donnacrisi” (il loro fandom aveva scelto “Donnalisi”, dall’unione del loro cognomi) per via dei numerosi momenti di agitazione.

“Non ha capito che non dorme più con me. E gli butto pure tutte le camicie che c’ha… le camicie sue gliele butto tutte a terra, tutte quante, così s’impara”, ha affermato Antonella confidandosi con Antonino e Andrea.

Durante la cena poi, Donnamaria e Antonella hanno avuto un nuovo scontro confrontandosi pure con Milena Miconi e Patrizia Rossetti.

Edoardo ha svelato anche qual è il motivo per il quale si è allontanato da lei:

Lascia perdere, non fare le scenate in cucina… e lei mi dice che difendo Oriana. E il giorno dopo attacca Tavassi. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao! Oltre a falso mi sta dicendo anche che sono cattiva.

Oriana non è impazzita a caso ma si è arrabbiata perché Antonella ha detto a Sarah che Oriana aveva detto che l’avrebbe voluta mandare in nomination. Io penso che loro siano persone abbastanza intelligenti da aver capito che lei ha litigato tre giorni di fila con chiunque le capitasse a tiro… questo è il motivo per il quale io mi allontano da lei perché mi dà fastidio .

Antonella, incredula, ha accusato Edoardo di essere cattivo:

Ma che stiamo scherzando? Io non ho litigato, loro mi hanno attaccata! Mi viene contro… che schifo. Io non lo voglio più, stesse con i suoi amici. Loro sono più importanti e l’hanno fatto allontanare da me, saranno contenti. Oriana mi ha sbroccato senza motivo. Grazie Patrizia che mi hai capita.

Scacco matto perché te non stai bene e con loro sei un’altra persona. Sei diventato cattivo appresso a loro. Io non parlo più con quelle tre persone… Davide mi dice che sbaglio ma io l’ascolto. Anche Sarah e Dana mi danno consigli. Con le persone cattive e aggressive non accetto consigli.