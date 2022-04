DdaDavide Donadei si “propone” per la settima edizione del Grande Fratello Vip che tornerà in onda dal prossimo settembre 2022. Dopo la vittoria di Jessica Selassiè, a breve Alfonso Signorini riprenderà in mano le redini del reality show.

Ex di Uomini e Donne si candida al Grande Fratello Vip

Nel frattempo, l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, si è candidato per partecipare alla settima edizione del Grande Fratello Vip dopo avere assistito alla finale insieme alla sua fidanzata:

Sì, siamo andati ad assistere grazie a un amico che lavora lì dentro. – svela l’ex tronista intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine – E’ stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente fig*.

Alcune settimane fa, proprio Davide Donadei è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci.

In quella occasione ha svelato di non disdegnare i reality show:

Stare in televisione mi piace, perché si scoprono aspetti inediti del proprio carattere. Oltre a Uomini e Donne, ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto in questo percorso a UeD e sono contento di come sia andata.