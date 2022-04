Miriana Trevisan e Manila Nazzaro grazie al Grande Fratello Vip sono riuscite ad instaurare un’amicizia bellissima e molto forte. La bellezza, il talento, la malattia, il coraggio: tante le cose in comune tra le due donne che oggi si sono raccontate al cospetto di Silvia Toffanin, nel corso della trasmissione Verissimo.

Al cospetto di Silvia Toffanin, Miriana e Manila dopo il GF Vip sono tornate a parlare d’amore. La prima a raccontarsi è stata l’ex ragazza di Non è la Rai, che ha esordito parlando d’amore:

La vita sentimentale? In questo momento sono single e dovrò sicuramente trovare del tempo per conoscere qualcuno, ma ne abbiamo poco adesso…

A prendere la parola è stata l’amica Manila che è intervenuta commentando:

C’è stato un momento che nella casa ho perso la voglia di credere nella sorellanza, Miriana mi ha fatto ricredere in quella solidarietà che in realtà esiste, basta volerlo e crederci e quando la si trova è bellissimo perchè avere un’amica non è trovare un tesoro ma di più!

Nella questione sentimentale è necessario riprenderci un po’ la nostra realtà che ad un certo punto l’abbiamo persa. Di errori dentro la casa ne abbiamo fatti tutti, abbiamo scambiato dei sentimenti per altri, anche in amicizia.

Entrambe hanno affrontato momenti brutti come la malattia. In merito Miriana ha commentato:

Manila le ha fatto eco:

Miriana è stata una guerriera perché ha attraversato nella Casa uno dei momenti più difficili per una donna, la menopausa, che ha dovuto affrontare dopo un’operazione pesantissima. Lei non ha mai permesso che mancasse un sorriso ed un aiuto a chiunque in quella Casa. Era un esempio di quello che vorrei essere io sempre. E’ un esempio vivente e questa è la parte che più ho ammirato, è stata un esempio per tantissime donne. Si può attraversare quel momento e sentirsi bellissime, sensuali e sentirsi donne.