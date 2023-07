Un ex senatore al Grande Fratello? “Vicinissimo a entrare”, ecco di chi si tratta

La prossima edizione del Grande Fratello è in fase di preparazione. Quella che prenderà il via la metà del mese di settembre non sarà un’edizione totalmente Vip e neppure Nip. Il mix perfetto che da tempo serviva al reality, il quale vedrà comunque sempre la conduzione di Alfonso Signorini.

Antonio Razzi al Grande Fratello? La soffiata di Dagospia

L’ad Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, parlando del prossimo Grande Fratello aveva annunciato quale sarà la priorità: le storie. Tra coloro che potrebbero presto raccontarsi nella spiatissima Casa di Cinecittà potrebbe esserci anche un ex senatore.

Si tratta di un nome che per diversi anni è stato accostato al Grande Fratello ma che poi, alla fine, non è mai entrato di fatto nella rosa dei concorrenti ufficiali. Stiamo parlando di Antonio Razzi, il quale – scrive Dagospia – questa volta sarebbe vicinissimo a varcare la Porta Rossa. Ecco cosa si legge in merito:

L’ex senatore Antonio Razzi è vicinissimo a entrare nella Casa del prossimo Grande Fratello Vip – da anni Razzi briga per essere scelto nel cast del reality -. Nel 2021 disse: “Il GF Vip? E’ il mio sogno”.

Ce la farà questa volta l’ex senatore Razzi ad entrare al Grande Fratello e rendere nota la sua storia?