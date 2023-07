Helena Prestes al Grande Fratello? L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha commentato questa possibilità intervistata dai colleghi di FanPage, ecco la sua risposta.

Guardando al futuro, dopo Pechino Express e l’Isola dei Famosi, farebbe anche il Grande Fratello? “Lo farei perché mi piace che nella Casa si mangia (ride, ndr). Quest’anno però sicuramente no, voglio riposarmi e stare tranquilla con la mia famiglia”.

Vi piacerebbe rivedere Helena in TV?

Helena ha anche svelato come è cambiata tra un reality e l’altro:

Alla Helena dell’Isola è mancato Pechino Express, che è stata l’esperienza più bella di tutte. Per quanto riguarda questo reality, sto ancora digerendo quello che mi ha insegnato perché è un percorso diverso, dove vivi veramente la mancanza di cibo. Come persona, sono sempre stata me stessa. Ho imparato a credere nell’amore, a dare più valore alle cose, alla mia famiglia e alle persone che amo.