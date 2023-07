Alex Belli, intervistato da SuperGuidaTV, ha svelato cosa ne pensa delle coppie del Grande Fratello Vip nate durante l’ultima edizione del reality show terminata da qualche mese.

L’ex gieffino ha svelato anche cosa ne pensa dell’addio di Barbara d’Urso a Mediaset:

A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare questa cosa in modo diverso.