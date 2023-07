Dopo la pubblicazione del video di Antonella Fiordelisi pubblicato da Fabrizio Corona e che aveva sollevato non poche polemiche, Edoardo Donnamaria, ex fidanzato dell’influencer, era rimasto pubblicamente in silenzio. Come sappiamo, Antonella non ha mai realmente autorizzato la pubblicazione del video privato girato dall’ex re dei paparazzi nella clinica di Giacomo Urtis. Nello stesso video Corona aveva citato anche Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria scrive a Fabrizio Corona

Secondo Fabrizio Corona, Antonella Fiordelisi sarebbe “sprecata” per Edoardo Donnamaria. Sentendosi chiamato in causa, il volto di Forum ha deciso di intervenire ma scrivendo direttamente a Corona che a sua volta ha deciso di pubblicare la chat privata sul suo canale di informazione su Telegram.

Nell’immagine condivisa, Donnamaria non risparmia una serie di insulti all’esperto di gossip che ha però censurato parte delle sue risposte, come è possibile vedere di seguito.

Anche in una recente diretta Instagram, Donnamaria è tornato sull’argomento accusando direttamente Corona di aver pubblicato un video senza il consenso della diretta interessata, pur non nominandolo mai in modo diretto. Nel corso della diretta Edoardo ha anche parlato del suo rapporto attuale con la ex fidanzata Antonella Fiordelisi, confermando la rottura ma parlando di buoni rapporti.