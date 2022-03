Nei giorni scorsi una presunta offesa di Barù nei confronti di Miriana Trevisan e del suo outfit ha provocato l’intervento di Biagio D’Anelli che era sceso in campo in difesa della sua donna attraverso un post Instagram.

Biagio aveva lasciato intendere tra le righe di sperare in un confronto con il Vippone. Due ex gieffine, tuttavia, si sarebbero espresse su questo aspetto fornendo la loro visione rispetto all’atteggiamento di D’Anelli.

Giulia e Silvia Provvedi de Le Donatella, ospiti del GF Vip Party hanno commentato quanto accaduto nei giorni scorsi. Riferendosi a Biagio D’Anelli, Giulia Provvedi ha asserito:

Secondo me Biagio è stato ultimamente chiamato poche volte dentro la casa e quindi sentiva la mancanza dei riflettori, lui sa parlare molto bene però al pubblico non è piaciuto, secondo me non c’è tanta verità con Miriana, Biagio lo fa per visibilità, messaggi Instagram troppo plateali.