In vista della nuova edizione del Grande Fratello in partenza tra meno di due mesi, la macchina del reality show si è messa già in moto, tra provini, indiscrezioni, soffiate e possibili concorrenti pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Ex gieffina vuole tornare al Grande Fratello: il singolare appello a Signorini

Tra coloro che sognano di varcare la porta rossa del Grande Fratello, vi è un volto già noto al reality show: Flavia Vento.

La showgirl, proprio in queste ore, ha fatto un singolare appello a Signorini:

Caro Alfonso, mi candido per entrare nella Casa! Se volete ci sono, aspettando che arrivi Tom Cruise.

Come ben sapete Flavia Vento era già entrata nella Casa durando, come per tutti i reality ai quali ha partecipato, come un gatto in tangenziale.

Caro Alfonso mi candido per entrare nella casa ! Se volete ci sono aspettando che arrivi Tom 😅😅#GrandeFratello pic.twitter.com/vfMZHqcM5b — Flavia vento (@Flaviaventosole) July 14, 2023

Nuovi concorrenti del GF: due sorelle famosissime nel cast?