Nuovi concorrenti Grande Fratello: nel cast del reality show di Alfonso Signorini anche due sorelle famosissime? Ecco cosa hanno spifferato i colleghi di TV Blog sul cast della nuova edizione.

Stando a quanto risulta a TvBlog, Brigitta e Benedicta Boccoli si sarebbero sottoposte a provino per prendere parte al Grande Fratello Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Endemol Shine Italy, la società che produce la trasmissione, sia a Mediaset. Sarà fumata bianca?

Cosa ne pensate? Brigitta e Benedicta hanno ottenuto molto successo tra gli anni ’80 e ’90 e quindi, averle nuovamente insieme in TV, sarebbe un bel colpaccio.

Niente da fare, invece, per Ornella Muti e Claudia Gerini.

Entrambe, infatti, hanno smentito con forza la loro partecipazione.

Provini del Grande Fratello: da Uomini e Donne ad Ex On The Beach Italia, ecco chi li ha sostenutihttps://t.co/c274EpeeTW#gfvip #uominiedonne #exonthebeachitalia

— BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 15, 2023