Concorrenti Grande Fratello, spuntano 4 nomi bomba. Alfonso Signorini sta preparando il cast e, a distanza di due mesi dall’inizio, saltano fuori alcune potenziali indiscrezioni veramente interessanti.

Secondo Ivan Rota e le “pillole di gossip” condivise su Dagospia, Alfonso Signorini starebbe letteralmente sognando in grande tanto da sperare che 4 nomi di attori molto famosi possano accettare di entrare nella Casa più spiata d’Italia:

Si dice che per Il Grande Fratello si stia pensando a almeno tre personaggi importanti di livello: si sognano tipo Ornella Muti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri o dell’ attore di culto Filippo Timi . In pratica, si stanno cercando persone famose per la loro professione e non perché “professionisti di reality”. Inoltre si punta su giornalisti e scrittori che possano portare un po’ di cultura nella casa.

Personalmente penso che questi nomi siano un po’ “fantasiosi” e impossibili da concretizzare: voi cosa ne pensate?

Grande Fratello, opinionista o concorrente? Un nome sta già facendo discutere: di chi si trattahttps://t.co/OTYZWY52rk#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 13, 2023

GF Vip 8, Cruciani opinionista o concorrente?

Secondo Dagospia, Giuseppe Cruciani potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Al suo fianco dovrebbe esserci Paola Barale che, in base alle ultime indiscrezioni, sarebbe ad un passo dalla firma.

Tuttavia ieri sera Davide Maggio, nel corso di una lunga diretta su Instagram, ha affermato che Giuseppe Cruciani, secondo le sue fonti, sarebbe stato contattato come concorrente (tra l’altro sarebbe stato chiamato anche per fare Ballando con le stelle) e non come opinionista.

Staremo a vedere cosa accadrà, non ci resta che attendere.