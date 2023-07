Il Grande Fratello partirà ufficialmente tra meno di due mesi (il prossimo 11 settembre) e il cast di concorrenti muta in continuazione così come i possibili nomi degli opinionisti che arriveranno in studio al fianco di Alfonso Signorini.

Grande Fratello, opinionista o concorrente? Un nome fa discutere

Secondo Dagospia, Giuseppe Cruciani potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Al suo fianco dovrebbe esserci Paola Barale che, in base alle ultime indiscrezioni, sarebbe ad un passo dalla firma.

Tuttavia ieri sera Davide Maggio, nel corso di una lunga diretta su Instagram, ha affermato che Giuseppe Cruciani, secondo le sue fonti, sarebbe stato contattato come concorrente (tra l’altro sarebbe stato chiamato anche per fare Ballando con le stelle) e non come opinionista.

Staremo a vedere cosa accadrà, non ci resta che attendere.

Nuovi opinionisti: news anche per il GF Vip Party

Secondo Amedeo Venza, infatti, Paola Barale e Giuseppe Cruciani sarebbero i nuovi opinionisti del Grande Fratello. Niente da fare per Amanda Lear che, in base alle rivelazioni del blogger, avrebbe rinunciato.

Novità anche per quanto riguarda il GF Vip Party che, sempre in base alle indiscrezioni, non dovrebbe essere più condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge impegnati in nuovi progetti.

Cosa ne pensate?