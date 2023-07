Grande Fratello, spuntano i primi nomi dei concorrenti della prossima edizione: ecco di chi si tratta e su chi avrebbe puntato Pier Silvio Berlusconi per scambiarsi idee e pareri.

Secondo Il Fatto Quotidiano Pier Silvio avrebbe detto di “NO” alla prima bozza dei concorrenti che potrebbero entrare nella Casa del GF Vip.

TVBlog, proprio in queste ore, ha voluto smentire (in parte) il quotidiano online confermando che invece, secondo le loro fonti, nella Casa sarebbe pronta ad entrare Justine Mattera.

Il blog televisivo ha fatto anche un altro nome: Fiordaliso.

Cosa ne pensate?

Sempre secondo TVBlog, Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto consiglio a due persone per lui molto care:

Alcune fonti hanno fatto sapere a Fanpage.it, che resta salda la volontà di Pier Silvio Berlusconi di offrire agli spettatori, reality che non scadano nel trash e negli eccessi. Inoltre, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello.

Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise.

I due pilastri a cui attenersi sarebbero: ‘No influencer e no OnlyFans’, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans.