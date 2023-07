Per scongiurare trash e scivoloni, Pier Silvio Berlusconi avrebbe “imposto” delle regole ben precise in merito alla scelta dei futuri concorrenti del Grande Fratello Vip e de La Pupa e il Secchione, ecco cosa ha scoperto Fanpage.

Resta salda la volontà di Pier Silvio Berlusconi di offrire agli spettatori, reality che non scadano nel trash e negli eccessi. Inoltre, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello.

Mentre sono in corso i casting per il Grande Fratello e per la Pupa e il Secchione, Fanpage.it ha appreso che ci sarebbero linee guida ben precise a cui attenersi nella selezione dei concorrenti.

Le regole da rispettare sarebbero due:

Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise.

I due pilastri a cui attenersi sarebbero: “No influencer e no OnlyFans”, ci fa sapere una fonte.

In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero ben accetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans.