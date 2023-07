Pier Silvio Berlusconi boccia – clamorosamente – tutti i primi nomi proposti per il Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

Pier Silvio boccia i primi nomi del Grande Fratello: ecco chi sono

Ecco cosa scrive il Fatto Quotidiano a tal proposito, parlando di nomi che, almeno quest’anno, non varcheranno in nessuno modo la famosa porta rossa del Grande Fratello:

Fonti ben informate assicurano a FqMagazine che la prima lista proposta dagli autori del programma è arrivata sulla scrivania di Pier Silvio Berlusconi ed è stata bocciata in toto. Tra coloro che non varcheranno la porta rossa risultano i nomi di Justine Mattera, nota per il suo matrimonio con Paolo Limiti. Proposto, come rivelato dal sempre ben informato Dagospia, anche l’ex parlamentare Antonio Razzi.

Tra i bocciati pure Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni che, nonostante l’Isola dei Famosi, non avrebbero convinto il figlio di Berlusconi.

Non so voi ma io sono molto contenta dell’attuale presa di posizione di Pier Silvio. Va bene il trash ma quando è troppo è troppo. Carmen Di Pietro, nonostante la simpatia, ha già dato in parecchi reality show… basta così.