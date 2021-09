Selvaggia Roma sta avendo un gran da fare negli ultimi giorni sui social. Dopo aver destato scalpore con le sue dichiarazioni su Dayane Mello e dopo aver attaccato Soleil Sorge, adesso è passata al primo eliminato del GF Vip: Tommaso Eletti.

Nelle passate ore l’ex Vippona ha deciso di postare tra le sue Storie di Instagram un messaggio che Tommaso Eletti le ha mandato dopo la sua eliminazione e dopo l’incontro-scontro avvenuto con Valentina, la sua ex compagna:

Selvaggia ti voglio dire che io sono stato usato da Valentina. Io non sono in cerca di notorietà, infatti come hai visto nel programma GF Vip io sono stato semplicemente me stesso. Valentina è una donna irrisolta bisognosa di conferme, io sono un ragazzo di 21 anni con degli errori che ho, ma io li ho ammessi dentro un programma in prima serata. Una cosa che credo sia da ammirare.

E lei è venuta lì soltanto per rifarsi, perché poverina da Temptation Island è uscita malissimo. Però non ha avuto senso venire a trattarmi male. Tu che pensi? Valentina non mi ha mai amato. Le mie gelosie dopo questa esperienza ho la conferma che erano fondate su cose vere, perché mi ha usato solo per portarmi lì dentro. Dentro la Casa sono tutti dalla mia parte. Perché mi hanno conosciuto…