Ex inquilina del GF Vip choc sul presunto stupro a Dayane Mello: “Chi è causa del suo mal…” – VIDEO

Mentre la rete si sta mobilitando da ore nel tentativo di mettere in sicurezza Dayane Mello da una situazione complessa e certamente dannosa per la sua salute psicofisica dopo le notizie drammatiche del presunto stupro nel reality A Fazenda 13, arriva il commento choc di una sua ex inquilina del GF Vip.

Ex inquilina del GF Vip commenta la vicenda di Dayane Mello

Se alcune ex compagne di avventura di Dayane Mello, da Giulia Salemi a Rosalinda Cannavò, si sono espresse con toni preoccupati rispetto a quello che sta accadendo alla brasiliana, Selvaggia Roma ha lasciato letteralmente senza parole in seguito al suo commento sul caso.

Incalzata da un suo follower ad esprimersi su quanto successo alla Mello, la Roma ha detto la sua asserendo:

Ho visto quello che è successo a Dayane e mi dispiace tantissimo, credo che sia una cosa orrenda.

Selvaggia ha però proseguito:

Credo che nessuno l’abbia costretta a fare quello che ha fatto.

Per poi concludere con una frase sconcertante:

Poi come si dice… chi è causa del suo mal pianga se stesso.

Un commento evitabile, fuori luogo, ancor peggio se detto da una donna, che evidenzia la poca empatia rispetto ad un tema così delicato e la totale assenza di solidarietà femminile. Nulla, NULLA può giustificare una violenza o anche solo il sospetto che qualcosa di orrendo possa essersi consumato a favor di telecamera.

Il video completo con l’intervento di Selvaggia Roma lo trovare in apertura.