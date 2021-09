Un incontro epico, quello tra Soleil Sorge e Greta Giulia Mastroianni, la fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Ieri sera al Grande Fratello Vip è andato in scena il “triangolo” che non ti aspetti dal quale però la Sorge ha voluto tirarsi indietro, e ad un certo punto ha ritenuto opportuno dare le spalle a Greta.

Un gesto che è stato evidenziato anche dal padrone di casa Alfonso Signorini e che ha rimproverato la Vippona di non essere stata particolarmente educata nei confronti dell’ospite.

Fuori dalla Casa, intanto, ad attaccare ferocemente Soleil Sorge ci ha pensato l’ex gieffina Selvaggia Roma che ha commentato sotto il post ufficiale del Grande Fratello Vip, su Instagram:

Io non ho parole con quanta superficialità possa dire la parola stalker. Boh! Per poi giocarci e farlo scemo. In più maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta. Sarai anche un personaggio che fa dinamiche cara Sole, ma purtroppo la tua anima e’ inesistente.