Tommaso Eletti intervistato da Casa Chi ha parlato della sua esperienza dentro la Casa del Grande Fratello Vip svelando di avere una cotta per Soleil Sorge (che, secondo lui, avrebbe lanciato dei segnali a tal proposito).

Se nella Casa c’era una ragazza che mi interessava? L’ho detto in qualche confessionale che sono rimasto molto colpito da Soleil perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, intelligente, carismatica, simpatica. Mi sono trovata molto bene. Ho avuto una piccola cotta per lei. Se c’è stato un bacio? No, ma magari.

Visto il caratterino forte di Soleil Sorge, l’influencer potrebbe fargli emotivamente del male? Tommaso Eletti ha un punto di vista preciso in merito:

Non mi farebbe mai male come Valentina, io sono cambiato grazie a Temptation Island. Quelle cose non servono. Se dovesse esserci qualcosa da parte mia vorrei… quando uscirà la conoscerò meglio. Ma io non mi comporterò più come prima perché è importante la libertà per stare rilassati perché non si vive bene e lo dico io perché l’ho vissuto in prima persona.

E per quanto riguarda i potenziali “segnali”: