Ex GF Vip e Signorini, reunion a Mykonos: l’arrivo di Alex e Delia crea scompiglio, cosa è successo

Mykonos si è trasformata nel luogo di incontro di Alfonso Signorini, in vacanza prima della ripartenza con il GF Vip e alcuni ex Vipponi. Non solo dell’ultima edizione ma anche di quella ancora precedente. A creare scompiglio, tuttavia, sarebbe stato lo sbarco sull’isola greca della coppia che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, ovvero Alex Belli e Delia Duran.

Ex GF Vip e Signorini, reunion a Mykonos: ecco chi c’era

E’ Mykonos, dunque, la meta prescelta per le vacanze estive da parte di alcuni ex concorrenti del GF Vip che insieme al conduttore Alfonso Signorini avranno modo di ricaricare le pile prima della nuova stagione lavorativa ricca di impegni.

Prima Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, concorrenti del GF Vip 5, i quali si sono conosciuti ed innamorati proprio nella spiatissima Casa, poi le sorelle Selassié, Lulù, Clarissa e Jessica, infine la coppia formata da Alex e Delia.

Una reunion vera e propria che si è arricchita anche della presenza di Gianluca Costantino, il quale ha festeggiato il suo compleanno con i presenti.

A creare scompiglio però è stato l’arrivo di Alex e Delia, con tanto di video girato dallo stesso Belli e postato sulla pagina Instagram di Chi Magazine. Peccato però che non tutti gli utenti sembrano aver gradito, almeno stando ai commenti che si leggono sotto al post.