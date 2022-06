Alex Belli non lascia le mancia al ristorante? Questa l’ultima segnalazione di gossip arrivata a Deianira Marzano, condivisa tramite le sue Instagram Stories, scopriamo cosa è accaduto.

Ieri Alex belli e Delia Duran erano nella mia città e hanno cenato nel ristorante dove ero presente anch’io. – svela la follower che ha contattato Deianira – lui quando è andato via non ha nemmeno salutato i proprietari, non ha lasciato un grammo di mancia ai camerieri ma soprattutto quando le ragazze si avvicinavano a lui per le foto, rimaneva seduto senza nemmeno alzarsi ed era pure scocciato.