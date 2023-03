Gianluca Benincasa è intervenuto nuovamente a Casa pipol per commentare la squalifica di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip dopo aver maltrattato Antonella Fiordelisi.

L’ex fidanzato dell’attuale vippona non si spiega come mai Stefano Fiordelisi, padre di Antonella, abbia perfino conosciuto Edoardo facendosi una fotografia con lui:

Io credo che tutto questo che è successo abbia un po’ di follia. Ma non perché si sono incontrati, più che altro per l’omissione di quello che è il mondo esterno. Vedo solo un interesse mediatico, fine.

E su Antonella Fiordelisi svela:

Per me tutto quello che sta facendo Antonella è sempre vittimismo mediatico. Tutte queste cose vengono usate in quel momento per una clip e fare vittimismo. Il fatto di addossarsi le colpe, lei già lo sa che alla gente questo provoca interesse emotivo e sta giocando sull’emotività del pubblico.

Mi mandano in continuazione video di Antonella… Mi credi che non so quanti aneddoti, quante bugie ha detto in quella Casa? E’ una cosa allucinante. Per me lei è un personaggio lì dentro…