Edoardo Donnamaria torna sui social dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip e svela di cosa si è pentito e cosa intende fare del suo rapporto con Antonella Fiordelisi fuori dal reality show.

Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male.

Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace.

Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore.

Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona.

A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al Drojette al massimo glie la potete suc*re! Ora votate Antonella in finale!