Nell’ultima puntata del GF Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha letteralmente smascherato Giaele De Donà sul fatto che lei ed il suo gruppo di amici stiano davvero isolando un po’ Nikita. Ma la Pelizon ci sta ‘marciando’ in questo ruolo di vittima? La Bruganelli ha detto la sua a Casa Chi, nel corso del suo recente intervento nel quale si è dilungata sui diversi argomenti.

Sonia Bruganelli ancora una volta ha reso la sua lucida spiegazione in merito al comportamento nella Casa dei Vipponi che si contendono un posto in finale:

Tornando nel dettaglio su Giaele, ha aggiunto:

Giaele non è che la smaschero io, è così da sempre. Giaele dopo averci raccontato la sua storia ha finito le notizie su di lei. Brad? Io non lo conosco, non so cosa accadrà dopo che esce. Forse esiste ma se se l’è presa una volta evidentemente… Ma come persona non la conosco. In questo caso dentro la Casa dopo la liaison con Antonino e dopo essere stata presa per le orecchie dal marito, vero o finto che sia, l’abbiamo persa e si è messa un po’ in mezzo a tutte le dinamiche degli altri. A me va bene tutto, però se poi dopo quando sono presente io, non mi puoi dire una cavolata.Ma credo che tra loro si siano creati una verità parallela che a furia di raccontarsela credono che sia vera.