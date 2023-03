Momento di sconforto per Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip. La giovane influencer non ha compreso per quale motivo il marito Bradford Beck, in tutti questi mesi, non le abbia mai dato un segno d’amore effettivamente concreto.

Giaele piange per il marito al GF Vip: Onestini la consola

Giaele si è lasciata andare ad un lungo sfogo chiacchierando con l’amico Luca Onestini che ha cercato di ridimensionare l’accaduto risollevando l’umore della sua coinquilina:

A te ti ho vista, secondo me come sei, da tre mesi. All’inizio ti vedevo un po’ diversa. Un po’ più impostata, come ti posso dire… Io sono più come te. Quando c’è qualcosa che mi tocca particolarmente non ne parlo con nessuno ma anche nella vita.

La De Donà ha replicato:

Ma posso dirti una cosa? Io questa cosa ce l’ho un po’ fuori. Soprattutto quando non conosco le persone. Sono molto diffidente e tra virgolette anche snob! Con la puzza sotto il naso, è vero, quel lato lì ce l’ho. Soprattutto con la gente che non conosco, ci sto tanto a lasciarmi andare ed aprirmi. Adesso non riuscirei ad essere più me stessa di come lo sono ora. Tante volte lo faccio anche un po’ per nascondere le mie fragilità.

Onestini ha proseguito:

Hai delle cose meravigliose che ti sono capitate, che ti sei meritata e te le meriti. Hai il tuo matrimonio particolare, a me dispiace anche perché ieri speravo veramente che qualcosa… un segnale, una chiamata, una lettera carina… Dal quel punto di vista là diciamo è un rapporto diverso rispetto a quello a cui sono abituato io. Amore ma non c’è da rimanerci male, non piangere.

Giaele si è messa a piangere parlando del marito:

Ci sono rimasta malissimo. Io mi sento anche in colpa perché nel momento in cui lui dice “il primo anno di matrimonio ti sei chiusa in un programma” io come avrei reagito se mio marito avesse fatto la stessa cosa? Dall’altra parte non mi aspettavo di rimanere così tanto. Poi era un treno che passava una sola mentre lui c’è sempre. Il nostro rapporto sarà diverso, dopo tutto questo tempo senza vederci. Magari la sua vita adesso sarà diversa senza di me…

Luca Onestini, confortandola, ha concluso:

Io vedo una giovane donna che si vuol costruire la sua vita e ancora deve trovare la sua strada per realizzarsi dal punto di vista personale e professionale perché sei giovanissima. Hai voluto vivere un’esperienza bella, forte, difficile e complicata… Di cosa ci si vuole colpevolizzare? È un’esperienza anche unica. Non è che potevi dire “belli, adesso non posso, ci vediamo tra tre anni.” Tra tre anni chissà chi c’è, chi ci sarà e cosa vorranno”.