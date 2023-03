Per il secondo anno consecutivo, Sonia Bruganelli si è calata nei panni di opinionista del GF Vip. La prima volta è accaduto in concomitanza con la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, quando ha affiancato Adriana Volpe dando vita, in diretta e non solo, a varie scaramucce.

Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip 8?

In questa settima edizione del GF Vip, la Bruganelli affianca la più pacata Orietta Berti. Ma quale sarà il suo posto a partire dal prossimo settembre? Sarà tra i protagonisti in studio anche dell’ottava edizione? Intervenendo a Casa Chi, la moglie di Paolo Bonolis ha replicato:

Mi troverete seduta a casa, credo agli studi Elios o nel mio ufficio. Se ci sarò? Chi lo può sapere, sinceramente non penso, ma non perché voglio ricominciare la stessa tiritera, ma credo sia davvero giunta l’ora per me di mollare e ritornare alla mia identità. Mi è piaciuto moltissimo, è divertente, ma sinceramente la strada che scelsi per me tanti anni fa è sicuramente un’altra.

La giornalista di Chi, Azzurra Della Penna, ha fatto notare che anche Mara Venier dice questo ogni anno, in riferimento alla sua Domenica In, ma Sonia Bruganelli ha replicato ironizzando:

Ma Mara fa la conduttrice però!