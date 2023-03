Sonia Bruganelli, nel suo ruolo di opinionista del GF Vip non ha mai nascosto le sue preferenze. A poche settimane dalla fine della settima edizione, la sua idea è cambiata rispetto al suo Vippone preferito? Stando alle sue dichiarazioni rilasciate nel corso del suo recente intervento a Casa Chi si direbbe proprio di no.

Il preferito del GF Vip 7, secondo Sonia Bruganelli, continua ad essere Antonella Fiordelisi. Un’idea sul suo conto cambiata in corso ma che resta intatta anche a pochi giorni dalla finale. Ecco quali sono state le parole dell’opinionista in merito:

Io ho cambiato idea relativamente. Siccome seguo, vedo come evolvono anche loro. Dopo 5 mesi esce fuori la persona, il carattere e tutto il resto. All’inizio come sapete tutti non mi piaceva Antonella, poi invece l’ho vista andare avanti e credo che sia una di quelle insieme anche ad Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, quindi di potere, avendolo studiato e visto, iniziare a discutere (lo ha fatto con Pamela Prati). Poi invece dopo ha iniziato a tirare fuori quello che lei veramente è, con sprazzi di recitazione, di volontà di esasperare i toni, ma poi emotivamente la sua fragilità è venuta fuori.