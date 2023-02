Gianluca Benincasa è intervenuto sui social per fare delle nuove precisazioni in merito al suo ingresso saltato al Grande Fratello Vip. Come ben sapete il papà di Antonella Fiordelisi ha presentato un esposto contro l’ex fidanzato di sua figlia.

L’ex fidanzato di Antonella ringrazia il GF Vip per averlo tutelato e fa delle precisazioni sull’operato di Signorini e Mediaset. Ecco il suo sfogo social:

Stasera non ci sarà alcun ingresso e nessun confronto. Ci sta un esposto contro di me come stalker, una cosa imbarazzante dato che da ora metterò sempre le prove che queste cose non sono vere.

Io questa cosa l’ho interpretata come una grande sconfitta della TV. Essere sconfitti da un genitore che una mattina si sveglia e decide che tu sei uno stalker e non può entrare al Grande Fratello Vip. Ragazzi è pesante…

La mia lotta non sarà contro Mediaset o Alfonso Signorini perché loro anzi hanno cercato sempre di tutelarmi e l’hanno dimostrato lunedì sera facendo un grandissimo gesto nei miei confronti ed anche nei confronti del programma.

Però io userò i social per portare alla luce tutta la verità in maniera intelligente. Per far decadere pubblicamente ed anche legalmente, tutto quello che hanno detto su di me.

Appena avrò tutto in mano ne sarete tutti a conoscenza… è questione di pochi giorni.